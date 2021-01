«Date i vaccini in base al Pil»: il primo scivolone dell’assessora Moratti. Poi la toppa: «La ricchezza non c’entra» (Di martedì 19 gennaio 2021) A dieci giorni dalla nomina alla vicepresidenza della Lombardia con delega al Welfare regionale, Letizia Moratti fa già scintille. Dopo una riunione con i capigruppo della maggioranza e dell’opposizione al Pirellone, è stata formulata una richiesta formale al commissario straordinario per l’emergenza Arcuri, in cui Moratti chiede di inserire il Pil regionale tra i criteri da tenere in conto per la ripartizione dei vaccini anti-Covid. A questo parametro si aggiungono l’alto tasso di mobilità, la densità abitativa, nonché lo status di regione più colpita dal virus. A dar manforte alla richiesta si è subito schierato il governatore lombardo Attilio Fontana, che ha precisato che si tratta di una «serie di integrazioni che mi sembrano estremamente coerenti e logiche», in attesa di un confronto con Domenico Arcuri. Intanto, per oggi, 19 ... Leggi su open.online (Di martedì 19 gennaio 2021) A dieci giorni dalla nomina alla vicepresidenza della Lombardia con delega al Welfare regionale, Letiziafa già scintille. Dopo una riunione con i capigruppo della maggioranza e dell’opposizione al Pirellone, è stata formulata una richiesta formale al commissario straordinario per l’emergenza Arcuri, in cuichiede di inserire il Pil regionale tra i criteri da tenere in conto per la ripartizione deianti-Covid. A questo parametro si aggiungono l’alto tasso di mobilità, la densità abitativa, nonché lo status di regione più colpita dal virus. A dar manforte alla richiesta si è subito schierato il governatore lombardo Attilio Fontana, che ha precisato che si tratta di una «serie di integrazioni che mi sembrano estremamente coerenti e logiche», in attesa di un confronto con Domenico Arcuri. Intanto, per oggi, 19 ...

