Cognome della madre ai figli, perché è intervenuta la Consulta (Di martedì 19 gennaio 2021) È giusto che la legge imponga a una coppia di genitori che il figlio debba portare il Cognome del padre e non quello della madre? Da giorni si dibatte sull'argomento, dopo anni di proposte di legge rimaste nel cassetto e pronunce da parte della Corte Costituzionale che avrebbero dovuto spingere il Parlamento a cambiare le cose. Ora la questione è stata nuovamente sollevata in seguito a un procedimento in corso presso il Tribunale di Bolzano. Il dibattito ruota attorno alla possibilità per una coppia, sposata o meno, di dare di comune accordo al proprio figlio il solo Cognome della madre: al momento questa ipotesi è totalmente esclusa dal quadro normativo italiano ed è per questo che molti ritengono che la legge sia ...

