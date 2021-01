Challenger Istanbul 2021: Gaio accede agli ottavi, Clarke sconfitto in due set (Di martedì 19 gennaio 2021) Federico Gaio supera in due set 6-3 7-5 il britannico Jay Clarke nel primo turno del torneo Challenger di Istanbul 2021 e accede al secondo turno, dove incontrerà l’egiziano Mohamed Safwat. Nel primo set il tennista azzurro, dopo un avvio di incontro in sostanziale equilibrio, trova l’accelerata decisiva nell’ottavo game realizzando il break che gli consente di portarsi in vantaggio. In apertura del secondo parziale Gaio strappa subito il servizio al suo avversario, che però riesce a tornare in partita con un break ottenuto nel sesto gioco; quando il tie-break sembra inevitabile, l’atleta italiano mette a referto un altro break, assicurandosi il successo e il passaggio del turno. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 19 gennaio 2021) Federicosupera in due set 6-3 7-5 il britannico Jaynel primo turno del torneodial secondo turno, dove incontrerà l’egiziano Mohamed Safwat. Nel primo set il tennista azzurro, dopo un avvio di incontro in sostanziale equilibrio, trova l’accelerata decisiva nell’ottavo game realizzando il break che gli consente di portarsi in vantaggio. In apertura del secondo parzialestrappa subito il servizio al suo avversario, che però riesce a tornare in partita con un break ottenuto nel sesto gioco; quando il tie-break sembra inevitabile, l’atleta italiano mette a referto un altro break, assicurandosi il successo e il passaggio del turno. SportFace.

