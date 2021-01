Calciomercato Milan – Piacciono Viña, Iago e Nuno Mendes | News (Di martedì 19 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIE Calciomercato Milan - Il club rossonero vuole un terzino sinistro già a gennaio. Matias Viña, Iago Amaral e Nuno Mendes tra i candidati Calciomercato Milan – Piacciono Viña, Iago e Nuno Mendes News Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di martedì 19 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIE- Il club rossonero vuole un terzino sinistro già a gennaio. MatiasAmaral etra i candidatiPianeta

AntoVitiello : ???? Mario #Mandzukic, prime immagini a Milano #Milan #calciomercato - AntoVitiello : ???? Visite mediche per Mario #Mandzukic, nuovo acquisto del #Milan. Domani la firma sul contratto #calciomercato… - AntoVitiello : ???? Mario #Mandzukic in sede per firmare ??? con il #Milan. Indosserà la maglia numero 9?? #calciomercato - RyouAFC : RT @DiMarzio: #Mandzukic-#Milan, ora è ufficiale?? - NMercato24 : UFFICIALE: Mario Mandzukic ha firmato con il Milan. #Calciomercato #19gennaio -