Supercoppa di Spagna, Villalibre e la manata in faccia di Messi: "Si è sentito impotente"

Non si spengono i riflettori sulla querelle in campo tra Lionel Messi e Villalibre. Vicenda spiacevole, quella verificatasi nella giornata di ieri, nella sfida tra Barcellona e Athletic Bilbao. La stella blaugrana Lionel Messi, infatti, si è reso protagonista di un gesto che ha sta facendo a lungo discutere in Spagna. La "Pulga", durante il primo minuto di recupero della finale della Supercoppa di Spagna, ha perso la testa colpendo con una manata in faccia il giocatore basco Villalibre, autore del gol del 2-2 che ha portato la gara ai supplementari. Una dinamica spiegata dallo stesso centravanti, come riportato dal noto quotidiano iberico "As". "Ho messo il corpo avanti a protezione della palla, lui si è innervosito e mi ha messo una manata in faccia".

