Scuola: tornano in classe le superiori. Tutte le novità (Di lunedì 18 gennaio 2021) L’Italia è quasi tutta arancione o rossa ma il CTS dopo una riunione di urgenza ha deciso che più di mezzo milione di ragazzi, 640 mila studenti iscritti alle superiori, tornino in classe. Le regioni in cui le lezioni in presenza partono da oggi al 50% sono Molise, Piemonte, Lazio ed Emilia Romagna. Ma non tutti sono d’accordo Le superiori riaprono tra le proteste “Le valutazioni del Cts rappresentano una guida chiara che mi auguro possa garantire a scuole e studenti le certezze di cui hanno bisogno. Il rientro in classe è un atto di responsabilità nei confronti dei nostri giovani” ha spiegato soddisfatta la ministra Lucia Azzolina dopo che il Comitato Tecnico scientifico ha dato l’ok alla riapertura spiegando che se qualche governatore dovesse prendere decisioni di segno opposto “se ne assume la responsabilità”. ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 18 gennaio 2021) L’Italia è quasi tutta arancione o rossa ma il CTS dopo una riunione di urgenza ha deciso che più di mezzo milione di ragazzi, 640 mila studenti iscritti alle, tornino in. Le regioni in cui le lezioni in presenza partono da oggi al 50% sono Molise, Piemonte, Lazio ed Emilia Romagna. Ma non tutti sono d’accordo Leriaprono tra le proteste “Le valutazioni del Cts rappresentano una guida chiara che mi auguro possa garantire a scuole e studenti le certezze di cui hanno bisogno. Il rientro inè un atto di responsabilità nei confronti dei nostri giovani” ha spiegato soddisfatta la ministra Lucia Azzolina dopo che il Comitato Tecnico scientifico ha dato l’ok alla riapertura spiegando che se qualche governatore dovesse prendere decisioni di segno opposto “se ne assume la responsabilità”. ...

Noovyis : (Scuola: tornano in classe le superiori. Tutte le novità) Playhitmusic - - neXtquotidiano : #Scuola: tornano in classe le superiori. Tutte le novità - infosubmarine : Circa 640 mila studenti tornano a scuola in tutta Italia, ma molte regioni continuano ad opporsi alle decisioni del… - FirenzePost : Scuola: tornano in classe oltre 640.000 studenti - LaStampaTV : VIDEO | “Sono felice per il rientro”, ma c’è chi protesta ancora: gli studenti delle superiori tornano a scuola… -