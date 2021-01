Psg, Leonardo fa sognare i tifosi: “Messi? Ci siamo anche noi. I grandi giocatori saranno sempre nella lista di questo club” (Di lunedì 18 gennaio 2021) Lunga intervista concessa a France Football da parte del direttore sportivo del Paris Saint-Germain Leonardo cheha affrontato tanti temi scottanti dell'attualità del club francese. Dall'addio di Thomas Tuchel alla scelta di Pochettino, fino al calciomercato con i rinnovi di Neymar e Mbappé ma soprattutto l'ipotesi Lionel Messi...A tutto Leonardocaption id="attachment 1065235" align="alignnone" width="604" Messi (getty images)/captionSi parte dall'esonero di Tuchel e la scelta di Mauricio Pochettino: "Sapevamo che sarebbe stato difficile un rinnovo, abbiamo deciso solo di anticipare i tempi", ha spiegato Leonardo sul manager tedesco. "Non lo abbiamo fatto di certo per metterci in mostra e per lui non credo sia stato una sorpresa. Discutevamo spesso, forse non mi capiva più...". E su ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 18 gennaio 2021) Lunga intervista concessa a France Football da parte del direttore sportivo del Paris Saint-Germaincheha affrontato tanti temi scottanti dell'attualità delfrancese. Dall'addio di Thomas Tuchel alla scelta di Pochettino, fino al calciomercato con i rinnovi di Neymar e Mbappé ma soprattutto l'ipotesi Lionel...A tuttocaption id="attachment 1065235" align="alignnone" width="604"(getty images)/captionSi parte dall'esonero di Tuchel e la scelta di Mauricio Pochettino: "Sapevamo che sarebbe stato difficile un rinnovo, abbiamo deciso solo di anticipare i tempi", ha spiegatosul manager tedesco. "Non lo abbiamo fatto di certo per metterci in mostra e per lui non credo sia stato una sorpresa. Discutevamo spesso, forse non mi capiva più...". E su ...

