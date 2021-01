Procida Capitale della Cultura 2022, Riitano: “Oltre 4,1 milioni per il cambiamento” (Di lunedì 18 gennaio 2021) Procida Capitale Italiana della Cultura 2022, il direttore della candidatura Agostino Riitano: “Non sarà una Disneyland, ma un punto di riferimento per ripartire”. Ha ricevuto il supporto di Oltre 300 artisti, tra cui Toni Servillo, Luisa Ranieri e Gigi D’Alessio. Ha coinvolto realta’ trasversali come l’Università Federico II e la Camera di commercio. È stata Leggi su 2anews (Di lunedì 18 gennaio 2021)Italiana, il direttorecandidatura Agostino: “Non sarà una Disneyland, ma un punto di riferimento per ripartire”. Ha ricevuto il supporto di300 artisti, tra cui Toni Servillo, Luisa Ranieri e Gigi D’Alessio. Ha coinvolto realta’ trasversali come l’Università Federico II e la Camera di commercio. È stata

dariofrance : La Capitale italiana della cultura 2022 è la città di #Procida ! #CIDC2022 - peppeprovenzano : #Procida Capitale italiana della cultura 2022 è una notizia bellissima. Un altro esempio di riscatto che, dopo Mate… - _MiBACT : È #Procida la #CapitaleItalianaDellaCultura2022, il ministro @dariofrance: «Ci accompagnerà nell’anno della riparte… - DeniseSnowWhite : RT @axcasamia: tweet di apprezzamento per la piccola isola di Procida perché merita di essere riconosciuta come capitale della cultura 2022… - Esmeralda_1965 : RT @gennaromigliore: #Procida ancora una volta un orgoglio per tutti noi Campani: sarà la Capitale Italiana della Cultura 2022! Complimenti… -