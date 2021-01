«Pfizer ritarda ancora» | piano vaccini in affanno

Leggi su ilmanifesto

(Di martedì 19 gennaio 2021) Sono stati 8.824 i nuovi positivi al Covid ieri in Italia su 158.674 test effettuati. Il tasso di positività è stato del 5,6%, le vittime 377. In aumento di 41 unità i pazienti in terapia intensiva, in totale i ricoverati in rianimazione sono 2.544. I pazienti in area medica sono aumentati di 127 unità portando il totale a 22.884. La regione con il maggior numero di nuovi casi è stata la Sicilia (1.278) seguita da Lombardia (1.189), Emilia Romagna (1.153) …