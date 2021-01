Parler sta cercando di tornare online

Gian59342003 : RT @AzzurraBarbuto: La censura si estende e diventa universale: il social network Parler è offline. Sta accadendo qualcosa di inquietante.… - KRISKSB : @FragmentaVeri @parler E ora con 'sta pandemia (made in dove???... Cina?... Berlino?... Boh?!... Naturale causa glo… - peanats06 : RT @AzzurraBarbuto: La censura si estende e diventa universale: il social network Parler è offline. Sta accadendo qualcosa di inquietante.… - juanne78 : RT @AzzurraBarbuto: La censura si estende e diventa universale: il social network Parler è offline. Sta accadendo qualcosa di inquietante.… - bianca_log : RT @chiarishka: Raga cos’è sta svolta bigotta del Twitter ultimamente? Stanno arrivando da Facebook queste persone? È perché hanno chiuso P… -

Ultime Notizie dalla rete : Parler sta

Punto Informatico

Dopo una settimana di blackout, il sito ufficiale di Parler torna online con un messaggio rivolto dal CEO alla community di utenti.Perché Parler viene rimossa dall'App Store e Telegram no, malgrado la presenza di gruppi che fomentano e incitano alla violenza? Apple è stata citata in giudizio dalla Coalition for a Safer Web per ...