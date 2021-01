Milano Moda Uomo autunno inverno 2021/2022, tutto sulle nuove collezioni (Di lunedì 18 gennaio 2021) Interno/esterno, passato/futuro, speranza/malinconia: sono questi binomi la più grande delle tendenze Uomo per l’autunno 2021 degli stilisti italiani. Le collezioni sono state presentate attraverso due iniziative digitali, Pitti Connect e la Milano Fashion Week. Archiviata l’idea di poter riprendere con le sfilate dal vivo, i marchi hanno presentato attraverso la piattaforma di Camera Moda e i loro account social un’idea introspettiva e sentimentale del vestire, focalizzata sul creare capi e accessori adatti a tempi incerti e a stili di vita lenti. Idea mostrata al mondo con un approccio cinematografico: senza show da organizzare, il fashion film vive il suo momento più fortunato, con designer e team di comunicazione pronti a sperimentare pensando a un pubblico più ampio, non più ... Leggi su iodonna (Di lunedì 18 gennaio 2021) Interno/esterno, passato/futuro, speranza/malinconia: sono questi binomi la più grande delle tendenzeper l’degli stilisti italiani. Lesono state presentate attraverso due iniziative digitali, Pitti Connect e laFashion Week. Archiviata l’idea di poter riprendere con le sfilate dal vivo, i marchi hanno presentato attraverso la piattaforma di Camerae i loro account social un’idea introspettiva e sentimentale del vestire, focalizzata sul creare capi e accessori adatti a tempi incerti e a stili di vita lenti. Idea mostrata al mondo con un approccio cinematografico: senza show da organizzare, il fashion film vive il suo momento più fortunato, con designer e team di comunicazione pronti a sperimentare pensando a un pubblico più ampio, non più ...

agntfisher : RT @wolfsxtar: pierre gasly - fashion icon l’unico che accende la luce la mattina prima di scegliere i vestiti, sfoggia ogni giorno outfi… - Firufli : @neverajoy_10 @gxallavichx È una cosa che sinceramente mi aspetto sia da BC Partners che da Suning. Poi Milano è la… - wolfsxtar : pierre gasly - fashion icon l’unico che accende la luce la mattina prima di scegliere i vestiti, sfoggia ogni gio… - LucaParisi20 : @capuanogio Dibattito sterile. Ormai i loghi minimalisti vanno di moda, in tutti i settori. E sul nome, non cambia… - _SimpleMex_ : Devo scegliere una regione per un progetto Sono indecisa tra Campania e Lombardia Campania perchè ci sta Fra Lombar… -