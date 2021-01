L’iPhone 5s nero ardesia mai arrivato in commercio (Di lunedì 18 gennaio 2021) Foto: Twitter @DongleBookProMentre numerose anticipazioni sui prossimi modelli di iPhone viaggiano in rete, è ancora una volta il profilo Twitter @DongleBookPro a svelare il prototipo di un melafonino mai arrivato negli scaffali: molto probabilmente è andata come per il Mac mini dotato di dock per iPod venuto allo scoperto lo scorso agosto. Nella giornata di ieri, infatti, l’account ha pubblicato alcune fotografie di un iPhone 5S colore nero ardesia – una versione mai ufficialmente lanciata – che, secondo il leaker, sarebbe stata utilizzata per rendere il dispositivo irriconoscibile durante la fase di sviluppo e probabilmente confonderlo con L’iPhone 5 dello stesso colore, rilasciato circa tre mesi prima. Oppure si tratta di una colorazione che Apple pensava di adottare e poi ha deciso di ... Leggi su wired (Di lunedì 18 gennaio 2021) Foto: Twitter @DongleBookProMentre numerose anticipazioni sui prossimi modelli di iPhone viaggiano in rete, è ancora una volta il profilo Twitter @DongleBookPro a svelare il prototipo di un melafonino mainegli scaffali: molto probabilmente è andata come per il Mac mini dotato di dock per iPod venuto allo scoperto lo scorso agosto. Nella giornata di ieri, infatti, l’account ha pubblicato alcune fotografie di un iPhone 5S colore– una versione mai ufficialmente lanciata – che, secondo il leaker, sarebbe stata utilizzata per rendere il dispositivo irriconoscibile durante la fase di sviluppo e probabilmente confonderlo con5 dello stesso colore, rilasciato circa tre mesi prima. Oppure si tratta di una colorazione che Apple pensava di adottare e poi ha deciso di ...

