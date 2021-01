Imprese: Coldiretti, nel 2020 record di giovani in agricoltura (+14%) (Di lunedì 18 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiIn controtendenza rispetto all’andamento generale nel 2020, con la crisi provocata dall’emergenza Covid si registra uno storico balzo del 14% del numero di giovani imprenditori in agricoltura, rispetto a cinque anni fa. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base delle iscrizioni al registro delle Imprese di Unioncamere relative al settembre 2020 che evidenziano una vera corsa alla terra degli under 35 che abbandonano invece le altre attività produttive, dall’industria al commercio. Con oltre 55mila under 35 alla guida di Imprese agricole e allevamenti, l’Italia – spiega la Coldiretti – è leader europeo nel numero di Imprese condotto da giovani, anche grazie alla svolta green ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 18 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiIn controtendenza rispetto all’andamento generale nel, con la crisi provocata dall’emergenza Covid si registra uno storico balzo del 14% del numero diimprenditori in, rispetto a cinque anni fa. E’ quanto emerge da una analisi dellasulla base delle iscrizioni al registro delledi Unioncamere relative al settembreche evidenziano una vera corsa alla terra degli under 35 che abbandonano invece le altre attività produttive, dall’industria al commercio. Con oltre 55mila under 35 alla guida diagricole e allevamenti, l’Italia – spiega la– è leader europeo nel numero dicondotto da, anche grazie alla svolta green ...

cjmimun : Coldiretti: nel 2020 record di giovani in agricoltura (+14%) Oltre 55mila under 35 alla guida di imprese agricole e allevamenti - bassairpinia : IMPRESE: COLDIRETTI, IN 2020 RECORD GIOVANI IN AGRICOLTURA (+14%) - - DavideRTramonta : RT @Conad: Dall’ultima analisi della Coldiretti, le imprese agroalimentari risultano la prima ricchezza del Paese e rappresentano il simbol… - NuovaScintilla : RT @Conad: Dall’ultima analisi della Coldiretti, le imprese agroalimentari risultano la prima ricchezza del Paese e rappresentano il simbol… - maddoxx55 : @Conad Certo ma Coldiretti ha detto che li pagate poco e che il Covid sta uccidendo anche loro come imprese? -

Napoli – In controtendenza rispetto all’andamento generale nel 2020, con la crisi provocata dall’emergenza Covid si registra uno storico balzo del 14% del numero di giovani imprenditori in agricoltura ...

«Una situazione – affermano il presidente di Coldiretti Liguria Gianluca Boeri e il delegato ... per i propri acquisti, direttamente alle imprese del territorio o ai mercati di Campagna Amica Liguria ...

Napoli – In controtendenza rispetto all'andamento generale nel 2020, con la crisi provocata dall'emergenza Covid si registra uno storico balzo del 14% del numero di giovani imprenditori in agricoltura ...