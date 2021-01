Il premier Conte alla Camera per la fiducia, Salvini: “Elezioni subito” (Di lunedì 18 gennaio 2021) Conte questa mattina terrà il suo discorso alla Camera per chiedere la fiducia al Parlamento e sperare per il suo esecutivo. Giuseppe Conte (Facebook)Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sarà questa mattina, alle ore 12 alla Camera per chiedere la fiducia nel primo dei due rami del Parlamento. Una maggioranza che potrebbe in questo caso essere trovata senza problemi, almeno in teoria, dall’attuale Governo. Il problema resta il Senato, e resta l’attesa per comprendere se nella giornata di domani, anche nell’altro ramo del Parlamento si possa ottenere un’agibile conferma. Nel frattempo dai banchi dell’opposizione è chiara la richiesta di Elezioni anticipate, o in ogni caso un nuovo Governo che ... Leggi su chenews (Di lunedì 18 gennaio 2021)questa mattina terrà il suo discorsoper chiedere laal Parlamento e sperare per il suo esecutivo. Giuseppe(Facebook)Il Presidente del Consiglio, Giuseppe, sarà questa mattina, alle ore 12per chiedere lanel primo dei due rami del Parlamento. Una maggioranza che potrebbe in questo caso essere trovata senza problemi, almeno in teoria, dall’attuale Governo. Il problema resta il Senato, e resta l’attesa per comprendere se nella giornata di domani, anche nell’altro ramo del Parlamento si possa ottenere un’agibile conferma. Nel frattempo dai banchi dell’opposizione è chiara la richiesta dianticipate, o in ogni caso un nuovo Governo che ...

Giuseppe Conte tra poche ore sarà alla Camera dei Deputati, e così, con le comunicazioni del presidente del Consiglio, la crisi di governo approda in Parlamento. Il ...

L’appuntamento è per oggi a mezzogiorno alla Camera: il premier Conte terrà il suo discorso e spera di agguantare la maggioranza assoluta e di conquistare, domani al Senato, una fiducia che si avvicin ...

