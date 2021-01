Il Paradiso delle signore oggi non va in onda: ecco il motivo e quando ritorna (Di lunedì 18 gennaio 2021) oggi, lunedì 18 gennaio, la soap opera di Rai 1 Il Paradiso delle signore non andrà in onda. Il consueto appuntamento con le avventure dei protagonisti del grande magazzino, previsto per le 15.55, infatti, è stato cancellato. Il motivo risiede nel fatto che la rete diretta da Stefano Coletta ha preferito dedicare tutto il pomeriggio alla trattazione di tematiche inerenti la cronaca. In particolar modo, infatti, verrà dato spazio al premier Giuseppe Conte, il quale farà un discorso inerente le nuove misure per contrastare l’emergenza sanitaria in atto. Perché il Paradiso delle signore oggi non va in onda La puntata numero 66 del Paradiso delle signore, ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 18 gennaio 2021), lunedì 18 gennaio, la soap opera di Rai 1 Ilnon andrà in. Il consueto appuntamento con le avventure dei protagonisti del grande magazzino, previsto per le 15.55, infatti, è stato cancellato. Ilrisiede nel fatto che la rete diretta da Stefano Coletta ha preferito dedicare tutto il pomeriggio alla trattazione di tematiche inerenti la cronaca. In particolar modo, infatti, verrà dato spazio al premier Giuseppe Conte, il quale farà un discorso inerente le nuove misure per contrastare l’emergenza sanitaria in atto. Perché ilnon va inLa puntata numero 66 del, ...

whosthatgarl : Ho messo su Raiuno e credevo che facesse vedere il paradiso delle signore invece ci sono i deputati che urlano a Conte ?? - Notiziedi_it : Il Paradiso delle Signore: anticipazioni e trame dal 25 al 29 gennaio 2021. Gabriella Rossi sceglie Cosimo Bergamini - aintyourmomo : @youseebiggirl Che poi, sulle ship si litiga dalla notte dei tempi, twitter è un paradiso in confronto a Reddit o 4… - fattadame : @tangledrosess Sìsì c'ero ma ero più pischelletta e non commentavo serie tv (il paradiso delle signore manco esiste… - stupiddthought : RT @fattadame: Io comunque ancora non ci credo che ho iniziato a commentare il paradiso delle signore per puro diletto pomeridiano e ora st… -