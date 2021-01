I nanoanticorpi saranno la svolta | ecco la nuova cura anti-Covid

Leggi su ilgiornale

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Alessandro Ferro In esclusiva, abbiamo intervistato i ricercatori di quella che potrebbe essere lamigliore contro il-19:in grado di impedire al virus di entrare nelle cellule umane Ottime e nuove speranze nella lotta alla pandemia mondiale da-19: i ricercatori dell'Instituto Karolinska di Solna, in Svezia, in collaborazione con ricercatori in Germania e negli Stati Uniti, hanno sviluppato nuovi piccolicorpi noti anche come 'nanobodies' che impediscono al virus Sars-CoV-2 di entrare nelle cellule umane. Lo studio di ricerca, condotto su alpaca e lama e pubblicato sulla prestigiosa rivista Science, mostra che ihanno avuto un effetto particolarmente buono anche con le mutazioni del ...