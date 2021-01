Governo, Marattin (Iv): “I margini ci sono ma bisogna essere in due”. Il video (Di lunedì 18 gennaio 2021) Governo, Marattin (Iv): “I margini ci sono ma bisogna essere in due” Roma, 18 gen. (askanews) – “Se risultato sarà un Governo con una maggioranza relativa spero che non sia così per mesi, neanche settimane. Il punto di partenza di questo discorso è che stiamo per vivere una fase cruciale. Ci sono dei margini ma bisogna essere in due”. Così Luigi Marattin, di Italia viva, ribadisce la linea del partito sulla crisi di Governo poco prima del discorso del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. “Noi vogliamo discutere di contenuti e farci dare risposte nel merito, non si può dire eravate al Governo, le assicuro che il clima non era come si vuole ... Leggi su formiche (Di lunedì 18 gennaio 2021)(Iv): “Icimain due” Roma, 18 gen. (askanews) – “Se risultato sarà uncon una maggioranza relativa spero che non sia così per mesi, neanche settimane. Il punto di partenza di questo discorso è che stiamo per vivere una fase cruciale. Cideimain due”. Così Luigi, di Italia viva, ribadisce la linea del partito sulla crisi dipoco prima del discorso del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. “Noi vogliamo discutere di contenuti e farci dare risposte nel merito, non si può dire eravate al, le assicuro che il clima non era come si vuole ...

fattoquotidiano : Crisi di Governo, Marattin (Italia Viva): “Se gli italiani non hanno capito è colpa nostra. Spero che da mercoledì… - ricpuglisi : Vi consiglio di leggere con attenzione quanto scrive @marattin sulla gestione dei dossier economici da parte del Go… - ItaliaViva : Chiamateci pierini, poltronai, come vi pare. Ma noi siamo fatti così: pensiamo che questo Paese si meriti un metodo… - Scalper_Man : @marattin perché hai parlato di errori? quali errori? schiena dritta dopo aver creato la crisi di governo. Le argom… - pierobo1967 : @marattin Io devo dire che molti miei tweet in passato le chiedevano il perché della sua presenza in questo governo… -