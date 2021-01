**Governo: Colletti (M5S), 'in pochi si salvano, ma voto sì per pandemia'** (Di lunedì 18 gennaio 2021) Roma, 18 gen. (Adnkronos) - "Premetto che è da folli aprire una crisi in piena pandemia", ma "in pochi si salvano nella compagine governative", tra questi "lei, presidente Conte, e il ministro Di Maio, con cui sono stato spesso fortemente critico. Un esempio è il Recovery plan, la parte su giustizia può essere tranquillamente cestinata". Così il deputato M5S Andrea Colletti, durissimo nelle dichiarazioni a titolo personali, in Aula alla Camera. Il deputato abruzzese punta il dito anche contro "lo spirito del M5S non c'è più e spero venga recuperato". "Una delle tante fortune sue e di questo governo è l'impalbabile opposizione", dice ancora Colletti, chiarendo che il suo voto "a favore della laconica risoluzione di maggioranza è solo per rispetto di chi lavora negli ospedali e di chi è ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 18 gennaio 2021) Roma, 18 gen. (Adnkronos) - "Premetto che è da folli aprire una crisi in piena", ma "insinella compagine governative", tra questi "lei, presidente Conte, e il ministro Di Maio, con cui sono stato spesso fortemente critico. Un esempio è il Recovery plan, la parte su giustizia può essere tranquillamente cestinata". Così il deputato M5S Andrea, durissimo nelle dichiarazioni a titolo personali, in Aula alla Camera. Il deputato abruzzese punta il dito anche contro "lo spirito del M5S non c'è più e spero venga recuperato". "Una delle tante fortune sue e di questo governo è l'impalbabile opposizione", dice ancora, chiarendo che il suo"a favore della laconica risoluzione di maggioranza è solo per rispetto di chi lavora negli ospedali e di chi è ...

TORINO - I tecnici di Provincia e Regione supporteranno i comuni interessati dal deposito nazionale di scorie nucleari per presentare le controdeduzioni al Governo. Verranno inoltre contattate le asso ...

ALESSANDRIA - Tra una zona rossa e una zona arancione, ora abbiamo capito di essere pure in zona verde. Di più: "verde smeraldo". E non è mica un motivo di vanto se parliamo di aree idonee per ospitar ...

