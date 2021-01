Governo: Ceccanti, ‘sì devono superare no, astensioni non contano’ (Di lunedì 18 gennaio 2021) Roma, 18 gen. (Adnkronos) – “Nel momento in cui, dopo la replica del presidente del Consiglio, ciascuno di noi sarà chiamato a votare nella forma più solenne, quella prevista per le votazioni fiduciarie, passando sotto la tribuna e dichiarando la scelta ad alta voce, non sarà in questione un giudizio su singole politiche, sulla figura del presidente del Consiglio, su singoli partiti”. Lo afferma Stefano Ceccanti, capogruppo del Pd in commissione Affari costituzionali della Camera. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 18 gennaio 2021) Roma, 18 gen. (Adnkronos) – “Nel momento in cui, dopo la replica del presidente del Consiglio, ciascuno di noi sarà chiamato a votare nella forma più solenne, quella prevista per le votazioni fiduciarie, passando sotto la tribuna e dichiarando la scelta ad alta voce, non sarà in questione un giudizio su singole politiche, sulla figura del presidente del Consiglio, su singoli partiti”. Lo afferma Stefano, capogruppo del Pd in commissione Affari costituzionali della Camera. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

"Sarà -spiega- la scelta tra due campi ben distinti e non conciliabili, l'area dell'apertura, dell'adesione convinta all'Unione europea, un'adesione che l'ha fatta anche cambiare in profondità, e quel ...

