“Ecco quanto prendono a puntata”. Live, svelato finalmente il cachet degli ospiti di Barbara D’Urso (Di lunedì 18 gennaio 2021) Una puntata ricca di storie e colpi di scena quella andata in onda ieri, domenica 17 gennaio, di Live non è la D’Urso, il contenitore di canale 5 guidato da Barbara D’Urso. Dalla presentazione del fidanzato di Sandra Milo, all’ex giocatore dell’Inter e della nazionale di calcio Mauro Bellugi, che per colpa del Covid ha perso le gambe, gli spunti non sono davvero mancati. Un puntata che però non ha evitato a Barbara D’Urso una batosta negli ascolti. Nella serata di ieri, domenica 17 gennaio 2021, su Rai1 la prima puntata di Mina Settembre ha conquistato 5.836.000 spettatori pari al 22.6% di share (primo episodio a 6.087.000 e il 21.8%, secondo episodio a 5.624.000 e il 23.4%). Su Canale5 Live – Non è la ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 18 gennaio 2021) Unaricca di storie e colpi di scena quella andata in onda ieri, domenica 17 gennaio, dinon è la, il contenitore di canale 5 guidato da. Dalla presentazione del fidanzato di Sandra Milo, all’ex giocatore dell’Inter e della nazionale di calcio Mauro Bellugi, che per colpa del Covid ha perso le gambe, gli spunti non sono davvero mancati. Unche però non ha evitato auna batosta negli ascolti. Nella serata di ieri, domenica 17 gennaio 2021, su Rai1 la primadi Mina Settembre ha conquistato 5.836.000 spettatori pari al 22.6% di share (primo episodio a 6.087.000 e il 21.8%, secondo episodio a 5.624.000 e il 23.4%). Su Canale5– Non è la ...

pierpyyyyyyy : RT @prelemi12: E anche questa sera ecco a voi l’immagine che rispecchia Twitter e la Casa.. chissà come mai. #PRELEMI QUANTO SIETE POTENT… - ch1mchim__ : @keybujiin madonna santa... quanto mi dispiace! veramente non se lo meritano me in realtà ogni idol ecco...?? - cn1926it : Supercoppa Italiana, #Juventus e #Napoli: ecco quanto guadagneranno dalla finale di mercoledì - VivereGubbio : Recovery Plan: De Luca (M5S), 'Ecco quanto la Giunta Tesei (non) intende investire per sanità e politiche sulla dis… - VivereSpoleto : Recovery Plan: De Luca (M5S), 'Ecco quanto la Giunta Tesei (non) intende investire per sanità e politiche sulla dis… -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco quanto A Treviso è business del tampone senza impegnativa: ecco quanto si paga nei centri privati La Tribuna di Treviso Catania in “zona rossa”, da oggi strisce blu gratis: ecco fino a quando

A Catania e durante la “zona rossa”, strisce blu gratis: tutti i dettagli. La Sicilia è, da qualche ora, “zona rossa”: tale decisione non può che comportare alcune modifiche. Per esempio da oggi, lune ...

A14, chiude per una notte il casello di San Benedetto. Ecco perché e quando

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire indagini propedeutiche alla progettazione esecutiva delle barriere di sicurezza, previste in orario notturno, dalle 22:00 di questa sera, lunedì 18, alle 6:00 ...

A Catania e durante la “zona rossa”, strisce blu gratis: tutti i dettagli. La Sicilia è, da qualche ora, “zona rossa”: tale decisione non può che comportare alcune modifiche. Per esempio da oggi, lune ...Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire indagini propedeutiche alla progettazione esecutiva delle barriere di sicurezza, previste in orario notturno, dalle 22:00 di questa sera, lunedì 18, alle 6:00 ...