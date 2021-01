Di Maio chiude la porta a Renzi: «Chi rompe non è più credibile: con i costruttori una via per i prossimi anni» (Di lunedì 18 gennaio 2021) porta chiusa a Matteo Renzi, spalancata invece per i «costruttori», i senatori corteggiatissimi da giorni per sventare entro domani a palazzo Madama lo scoppio della crisi di governo. La linea di Luigi Di Maio, intervistato dal Corriere della Sera, sembra allontanare anche le ultime possibilità rimaste a Italia Viva per ricucire con il resto della maggioranza, nonostante da sponda Renziana ancora oggi Maria Elena Boschi si dica ottimista su un accordo ancora raggiungibile. Fosse per Di Maio, il dialogo sarebbe già concluso in partenza: «Chi rompe non può più essere un interlocutore credibile», taglia corto l’ex capo politico del M5s. La caccia ai responsabili «costruttori» ha coinvolto tutti nella maggioranza, compreso il fronte ... Leggi su open.online (Di lunedì 18 gennaio 2021)chiusa a Matteo, spalancata invece per i «», i senatori corteggiatissimi da giorni per sventare entro domani a palazzo Madama lo scoppio della crisi di governo. La linea di Luigi Di, intervistato dal Corriere della Sera, sembra allontanare anche le ultime possibilità rimaste a Italia Viva per ricucire con il resto della maggioranza, nonostante da spondaana ancora oggi Maria Elena Boschi si dica ottimista su un accordo ancora raggiungibile. Fosse per Di, il dialogo sarebbe già concluso in partenza: «Chinon può più essere un interlocutore», taglia corto l’ex capo politico del M5s. La caccia ai responsabili «» ha coinvolto tutti nella maggioranza, compreso il fronte ...

