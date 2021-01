Crisi di governo, Matteo Renzi: “Mi sto mangiando le mani…” (Di lunedì 18 gennaio 2021) Ospite di “Non è l’Arena”, il leader di Italia Viva Matteo Renzi ha raccontato la sua verità sulla Crisi di governo, rivelando alcuni aneddoti. (screenshot video)Matteo Renzi, dopo aver causato lo strappo all’interno della maggioranza al governo, è intervenuto a “Non è l’Arena”, il talk domenicale in onda su La7, per spiegare le sue ragioni. Ad un certo punto dell’intervista, Massimo Giletti ha fatto notare al leader di Italia Viva che in realtà avrebbe avuto l’occasione per far mancare i numeri in Parlamento già nei mesi scorsi. “Perché non ha aperto la Crisi su Bonafede in merito alla scarcerazione dei mafiosi?”, gli ha chiesto il giornalista. “Mi sto ancora mangiando le mani, lo dico con molta sincerità”, ha ... Leggi su ck12 (Di lunedì 18 gennaio 2021) Ospite di “Non è l’Arena”, il leader di Italia Vivaha raccontato la sua verità sulladi, rivelando alcuni aneddoti. (screenshot video), dopo aver causato lo strappo all’interno della maggioranza al, è intervenuto a “Non è l’Arena”, il talk domenicale in onda su La7, per spiegare le sue ragioni. Ad un certo punto dell’intervista, Massimo Giletti ha fatto notare al leader di Italia Viva che in realtà avrebbe avuto l’occasione per far mancare i numeri in Parlamento già nei mesi scorsi. “Perché non ha aperto lasu Bonafede in merito alla scarcerazione dei mafiosi?”, gli ha chiesto il giornalista. “Mi sto ancorale mani, lo dico con molta sincerità”, ha ...

