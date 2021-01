Crisi di Governo, Conte alla “conta”: è l’ora della sfida (Di lunedì 18 gennaio 2021) Entra finalmente nel vivo la “partita” tra il Presidente del Consiglio e leader di IV. Dopo giorni di tensioni e rinvii, strategie e bluff, trattative e messaggi in codice, è arrivata l’ora della sfida in Aula dopo la rottura con Matteo Renzi , che ormai appare insanabile. Allo stato, comunque, tutti gli scenari restano aperti. Ieri, intanto, il Segretario del Pd Nicola Zingaretti ha fatto appello alle “forze democratiche, liberali e europeiste” ad un unità “per salvare il paese”, l’ora della sfida – Il Presidente del Consiglio si presenterà oggi lunedì 18 gennaio alle 12 alla Camera e domani, martedì mattina, al Senato per provare a rilanciare la sua azione di Governo. REBUS SENATO – Ma se alla Camera IV mostra crepe – dopo Vito De ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 18 gennaio 2021) Entra finalmente nel vivo la “partita” tra il Presidente del Consiglio e leader di IV. Dopo giorni di tensioni e rinvii, strategie e bluff, trattative e messaggi in codice, è arrivatain Aula dopo la rottura con Matteo Renzi , che ormai appare insanabile. Allo stato, comunque, tutti gli scenari restano aperti. Ieri, intanto, il Segretario del Pd Nicola Zingaretti ha fatto appello alle “forze democratiche, liberali e europeiste” ad un unità “per salvare il paese”,– Il Presidente del Consiglio si presenterà oggi lunedì 18 gennaio alle 12Camera e domani, martedì mattina, al Senato per provare a rilanciare la sua azione di. REBUS SENATO – Ma seCamera IV mostra crepe – dopo Vito De ...

BentivogliMarco : Per 3 giorni la soluzione della crisi in mano ad uno che non è in Parlamento e parla al posto della moglie. Insis… - MediasetTgcom24 : Crisi governo, Di Maio: 'Non lasceremo italiani in mani di irresponsabili' #crisidigoverno… - TgLa7 : ??Governo: #VitoDeFilippo (Iv): sbagliata scelta di aprire la crisi, io voto la fiducia a @GiuseppeConteIT #crisidigoverno - AlienoGrigio17 : Il trucco di Conte per salvarsi. È il governo degli irresponsabili. 'I numeri dicono che proprio nell’emergenza san… - DonPierGesuald0 : RT @alebarbano: La crisi di governo, il mio editoriale su Huffington Post -