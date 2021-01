Covid, focolaio a St. Moritz per la variante sudafricana: due hotel in quarantena, stop a scuole e corsi di sci (Di lunedì 18 gennaio 2021) Due hotel in quarantena, scuole chiuse e corsi di sci sospesi. È la situazione a St. Moritz, in Svizzera, dopo la scoperta di un focolaio della variante sudafricana del coronavirus. Fino ad ora sono 12 i casi di Covid individuati nella cittadina. Partiti i test di massa sui 5.200 abitanti della popolare località sciistica, mentre ospiti e personale dei due alberghi saranno testati in giornata. Le autorità sanitaria hanno anche introdotto l’obbligo di mascherina su tutto il territorio comunale. Il Servizio di comunicazione per l’emergenza Covid del Canton Grigioni ha spiegato che si tratta della variante sudafricana, mutazione che insieme a quella inglese e brasiliana sta facendo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 gennaio 2021) Dueinchiuse edi sci sospesi. È la situazione a St., in Svizzera, dopo la scoperta di undelladel coronavirus. Fino ad ora sono 12 i casi diindividuati nella cittadina. Partiti i test di massa sui 5.200 abitanti della popolare località sciistica, mentre ospiti e personale dei due alberghi saranno testati in giornata. Le autorità sanitaria hanno anche introdotto l’obbligo di mascherina su tutto il territorio comunale. Il Servizio di comunicazione per l’emergenzadel Canton Grigioni ha spiegato che si tratta della, mutazione che insieme a quella inglese e brasiliana sta facendo ...

Agenzia_Ansa : #Svizzera, le autorità sanitarie hanno messo in #quarantena due hotel e chiuso tutte le scuole di sci a St. Moritz… - Agenzia_Ansa : Focolaio #Covid all'Australia Open, 72 giocatori in quarantena. Hanno viaggiato da Doha su volo con un passeggero… - SkyTG24 : Covid, focolaio in Irpinia dopo festa tra ragazzi: scuole chiuse - Lucywillkillyou : RT @Davidone74: Focolaio Covid a St. Moritz, due hotel in quarantena - Davidone74 : Focolaio Covid a St. Moritz, due hotel in quarantena -