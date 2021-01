Covid, a Napoli il treno Eav con scritta-invito: “Io mi vaccino” (Di lunedì 18 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Un treno dell’Eav decorato con le primule e con una scritta su tutti i vagoni “Io mi vaccino”. Questa l’iniziativa presentata oggi dall’azienda di trasporto regionale, che attraverso il messaggio di un writer spinge tutti ad aderire alla campagna di vaccinazione contro il Covid19. “E’ un’iniziativa – spiega il presidente dell’Eav Umberto De Gregorio – che ci è stata proposta da alcuni giovani volontari che hanno già lavorato con noi e ha lo scopo di sensibilizzare tutti a proseguire questa battaglia. Anche attraverso il treno quindi ricordiamo a tutti di essere prudenti e vaccinarci quando sarà il nostro turno. Un messaggio divulgativo ma anche di speranza e responsabilità che in questo momento e’ più che mai necessario”. L'articolo proviene ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 18 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Undell’Eav decorato con le primule e con unasu tutti i vagoni “Io mi”. Questa l’iniziativa presentata oggi dall’azienda di trasporto regionale, che attraverso il messaggio di un writer spinge tutti ad aderire alla campagna di vaccinazione contro il19. “E’ un’iniziativa – spiega il presidente dell’Eav Umberto De Gregorio – che ci è stata proposta da alcuni giovani volontari che hanno già lavorato con noi e ha lo scopo di sensibilizzare tutti a proseguire questa battaglia. Anche attraverso ilquindi ricordiamo a tutti di essere prudenti e vaccinarci quando sarà il nostro turno. Un messaggio divulgativo ma anche di speranza e responsabilità che in questo momento e’ più che mai necessario”. L'articolo proviene ...

