Coronavirus, oggi nel Lazio 872 nuovi casi (a Roma scendono a quota 400) e 16 vittime. Ecco i dati delle Asl (Di lunedì 18 gennaio 2021) Su quasi 10.000 tamponi e oltre 5.000 antigenici (per un totale di oltre 15.000 test) nel Lazio nelle ultime 24 ore si sono registrati 872 nuovi casi positivi. Sono 16 i pazienti deceduti e 1.021 quelli guariti. "Diminuiscono i casi e i decessi, mentre aumentano i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 8%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende a 5%. I casi a Roma città scendono a quota 400" – commenta l'assessore D'Amato. Leggi anche: Vaccino over 80 nel Lazio: Ecco quando si parte e come prenotarsi Coronavirus nel Lazio: la situazione nelle Asl Nella Asl Roma 1 sono 155 i casi nelle ultime 24h ...

