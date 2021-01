Coronavirus, calano i nuovi contagi ma non le vittime. Amentano i ricoveri e le terapie intensive (Di lunedì 18 gennaio 2021) Sono 8824 i nuovi casi e 377 i decessi avvenuti in Italia nelle ultime 24 ore. E' quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute-Iss. Ieri i positivi erano stati 12.415 e i morti lo stesso numero, 377. I test effettuati sono stati 158.674. Ieri erano stati 211.778. Il tasso di positività è al 5,6%, in leggero calo rispetto al 5,9% di ieri (-0,3%).Dopo diversi giorni di calo, tornano a crescere le terapie intensive, +41 (ieri -17), con 142 (ieri 124) ingressi giornalieri, e sono 2.544 in tutto. Ancora in diminuzione invece i ricoveri ordinari, -127 (ieri -27), che scendono a 22.884. Oggi si trovano in isolamento domiciliare 521.630 persone, 6484 meno di ieri. Complessivamente oggi in Italia sono positive 547.058, 6316 meno di ieri. articolo in aggiornamento Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 18 gennaio 2021) Sono 8824 icasi e 377 i decessi avvenuti in Italia nelle ultime 24 ore. E' quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute-Iss. Ieri i positivi erano stati 12.415 e i morti lo stesso numero, 377. I test effettuati sono stati 158.674. Ieri erano stati 211.778. Il tasso di positività è al 5,6%, in leggero calo rispetto al 5,9% di ieri (-0,3%).Dopo diversi giorni di calo, tornano a crescere le, +41 (ieri -17), con 142 (ieri 124) ingressi giornalieri, e sono 2.544 in tutto. Ancora in diminuzione invece iordinari, -127 (ieri -27), che scendono a 22.884. Oggi si trovano in isolamento domiciliare 521.630 persone, 6484 meno di ieri. Complessivamente oggi in Italia sono positive 547.058, 6316 meno di ieri. articolo in aggiornamento

TuttoQuaNews : RT @Affaritaliani: Coronavirus in Lombardia: bollettino Oggi 45 decessi, calano i ricoverati - liberainfo : RT @Affaritaliani: Coronavirus in Lombardia: bollettino Oggi 45 decessi, calano i ricoverati - italialcentro : RT @italialcentro: Covid, nuovo bollettino: calano tamponi e contagi, ma non i morti - italialcentro : Covid, nuovo bollettino: calano tamponi e contagi, ma non i morti - MoniaVenturini : Calano contagi 8824 e vittime 377 in Italia #Coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus calano Coronavirus, calano i ricoveri ma 60 sono i decessi nelle ultime 24 ore VicenzaToday Coronavirus, entro domani il ricorso della Lombardia contro la zona rossa

1' di lettura «I nostri avvocati hanno predisposto il ricorso che tra stasera e domani mattina verrà depositato al Tar del Lazio. Si impugna nella parte dei criteri, facendo rif ...

Coronavirus Italia, 8.824 nuovi casi positivi e 377 decessi nelle ultime 24 ore

Dopo diversi giorni di calo, tornano a crescere le terapie intensive, +41 (ieri -17), con 142 ingressi giornalieri, e sono 2.544 in tutto ...

1' di lettura «I nostri avvocati hanno predisposto il ricorso che tra stasera e domani mattina verrà depositato al Tar del Lazio. Si impugna nella parte dei criteri, facendo rif ...Dopo diversi giorni di calo, tornano a crescere le terapie intensive, +41 (ieri -17), con 142 ingressi giornalieri, e sono 2.544 in tutto ...