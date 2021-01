Bimbo di 8 anni muore al pronto soccorso dopo un malore: aveva sintomi Covid (Di lunedì 18 gennaio 2021) Un caso che sta facendo discutere arriva da Caserta. Siamo nel pronto soccorso dell’ospedale della cittadina campana. Qui nella notte tra domenica 17 e lunedì 18 gennaio giunge un Bimbo di appena otto anni dopo che questo aveva accusato un malore nell’abitazione familiare, ad Arienzo, piccolo comune di appena 5000 anime. Il piccolo ha una grave difficoltà respiratoria ed appare in condizioni disperate. Purtroppo ogni intervento degli operatori sanitari si rivela inutile: il piccolo muore dopo pochi minuti. Quel che preoccupa maggiormente, comunque, è che il bambino presentava alcuni sintomi del Coronavirus. È per questo motivo che sulla salma sono in corso degli accertamenti per verificare se avesse contratto o meno il ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 18 gennaio 2021) Un caso che sta facendo discutere arriva da Caserta. Siamo neldell’ospedale della cittadina campana. Qui nella notte tra domenica 17 e lunedì 18 gennaio giunge undi appena ottoche questoaccusato unnell’abitazione familiare, ad Arienzo, piccolo comune di appena 5000 anime. Il piccolo ha una grave difficoltà respiratoria ed appare in condizioni disperate. Purtroppo ogni intervento degli operatori sanitari si rivela inutile: il piccolopochi minuti. Quel che preoccupa maggiormente, comunque, è che il bambino presentava alcunidel Coronavirus. È per questo motivo che sulla salma sono in corso degli accertamenti per verificare se avesse contratto o meno il ...

