Valentina Vernia | la ex concorrente di Amici ed ex fiamma di Alberto Urso

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 17 gennaio 2021)nasce il 24 Novembre del 1995 ad Avellino. Tra le passioni della giovane c’è in primis la danza che diventa la sua carriera a tutti glie effetti. Nel 2016 partecipa al film “Tini- La nuova vita di Violetta” e partecipa all’edizione del 2018 didi Maria de Filippi. Nella sua esperienza ad, si fa notare per la sua specializzazione in Hip Hop, per il suo carattere molto forte e per la sua bravura. Il professore Tomor Steffens la ammira e la appoggia a dimostrare agli altri il suo talento; un talento che però non è apprezzato molto da Alessandra Celentano che decide di farla eliminare durante la quinta puntata del serale. Non si ferma qui la carriera della giovane, anzi il trampolino di lancio avviene grazie alla famosa cantante Loredana Bertè che le chiede di ...