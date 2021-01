Stefano de Martino, “Stasera tutto è possibile”: la brutta notizia poco fa (Di domenica 17 gennaio 2021) La seconda puntata di Stasera tutto è possibile non andrà in onda. Slitta di una settimana lo show condotto da Stefano De Martino, previsto su Rai2 lunedì 18 gennaio, che tornerà in onda regolarmente al martedì a partire dal 26 gennaio. Il motivo dello spostamento è dovuto alle contingenze politiche che stanno caratterizzando il governo Conte in queste pore. Al posto di Stasera tutto è possibile andrà in onda uno speciale del Tg2 Post dedicato all’attuale crisi di governo, che tra lunedì e martedì troverà una soluzione. Stasera tutto è possibile si sposta ancora Nuovo cambiamento, dunque, per la trasmissione condotta da Stefano De Martino, che dopo il debutto ... Leggi su howtodofor (Di domenica 17 gennaio 2021) La seconda puntata dinon andrà in onda. Slitta di una settimana lo show condotto daDe, previsto su Rai2 lunedì 18 gennaio, che tornerà in onda regolarmente al martedì a partire dal 26 gennaio. Il motivo dello spostamento è dovuto alle contingenze politiche che stanno caratterizzando il governo Conte in queste pore. Al posto diandrà in onda uno speciale del Tg2 Post dedicato all’attuale crisi di governo, che tra lunedì e martedì troverà una soluzione.si sposta ancora Nuovo cambiamento, dunque, per la trasmissione condotta daDe, che dopo il debutto ...

