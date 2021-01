Scialpi chiede aiuto: «Sono in condizioni di estrema indigenza, farei anche il cameriere» (Di domenica 17 gennaio 2021) Shalpy è in difficoltà economiche e chiede aiuto. Il cantautore, 58 anni, in un’intervista a Rolling Stone racconta di star attraversando un momento molto difficile, di aver investito tutti i suoi risparmi nell’incisione di un nuovo brano (“Let it snow”) e di avere bisogno di assistenza: «In questo momento mi trovo in una situazione di estrema indigenza, come il 90% della gente che fa questo mestiere. Faccio parte di una fetta di persone che non Sono calcolate né dallo Stato, né dall’immaginario collettivo». Shalpy, al secolo Giovanni Scialpi, lancia così un appello: «Sarei anche disposto a fare il cameriere o qualsiasi altra cosa mi venisse proposta. Io Sono molte cose, posso affrontare tanti ambiti lavorativi. farei ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 17 gennaio 2021) Shalpy è in difficoltà economiche e. Il cantautore, 58 anni, in un’intervista a Rolling Stone racconta di star attraversando un momento molto difficile, di aver investito tutti i suoi risparmi nell’incisione di un nuovo brano (“Let it snow”) e di avere bisogno di assistenza: «In questo momento mi trovo in una situazione di, come il 90% della gente che fa questo mestiere. Faccio parte di una fetta di persone che noncalcolate né dallo Stato, né dall’immaginario collettivo». Shalpy, al secolo Giovanni, lancia così un appello: «Sareidisposto a fare ilo qualsiasi altra cosa mi venisse proposta. Iomolte cose, posso affrontare tanti ambiti lavorativi....

