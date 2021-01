Sci alpino, Foss-Solevaag davanti a metà gara a Flachau, fuori Noel. Vinatzer lento (Di domenica 17 gennaio 2021) Sebastian Foss-Solevaag guida la classifica dopo la prima manche dello slalom maschile di Flachau. Davvero eccellente la prestazione dello slalomista norvegese, che ha fatto la differenza soprattutto all’imbocco dei due piani, esprimendo grande velocità lungo tutto il tracciato. Tripletta austriaca dietro Foss-Solevaag. In seconda posizione c’è il sorprendente Fabio Gstrein, staccato di 27 centesimi, che ha preceduto i connazionali Manuel Feller (+0.29) e Marco Schwarz (+0.34). Quinto posto per lo svizzero Loic Meillard, che ha accusato un ritardo di 35 centesimi dalla vetta. Sesto posto per Henrik Kristoffersen, che ha sciato bene per 3/4 di gara, perdendo poi tutto nel finale e chiudendo a 51 centesimi dal connazionale. Completano la Top-10 lo svizzero Luca Aerni (+0.60), il francese ... Leggi su oasport (Di domenica 17 gennaio 2021) Sebastianguida la classifica dopo la prima manche dello slalom maschile di. Davvero eccellente la prestazione dello slalomista norvegese, che ha fatto la differenza soprattutto all’imbocco dei due piani, esprimendo grande velocità lungo tutto il tracciato. Tripletta austriaca dietro. In seconda posizione c’è il sorprendente Fabio Gstrein, staccato di 27 centesimi, che ha preceduto i connazionali Manuel Feller (+0.29) e Marco Schwarz (+0.34). Quinto posto per lo svizzero Loic Meillard, che ha accusato un ritardo di 35 centesimi dalla vetta. Sesto posto per Henrik Kristoffersen, che ha sciato bene per 3/4 di, perdendo poi tutto nel finale e chiudendo a 51 centesimi dal connazionale. Completano la Top-10 lo svizzero Luca Aerni (+0.60), il francese ...

