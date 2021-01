Sandra Milo, Alessandro Rorato fidanzato 40 anni più giovane (Di domenica 17 gennaio 2021) La vita privata di : i due sono usciti allo scoperto e si amano. (Vittorio Zunino Celotto/Getty Images)Si sono presentati insieme per la prima volta al Festival di Venezia 2019 e la loro passerella ha fatto senza dubbio discutere: Alessandro Rorato ha infatti quasi 40 anni in meno dell’attrice e personaggio televisivo amatissimo, Sandra Milo. Che alla soglia dei 90 anni mostra ancora una grandissima vitalità. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Sandra Milo ‘hot’ a 87 anni, Valeria Marini: “Stellare” – FOTO L’attrice ex musa di Federico Fellini, qualche tempo fa, ha raccontato i dettagli della sua relazione con l’uomo molto più giovane di lei. “Ci siamo conosciuti a Venezia” – ha detto ospite di ... Leggi su ck12 (Di domenica 17 gennaio 2021) La vita privata di : i due sono usciti allo scoperto e si amano. (Vittorio Zunino Celotto/Getty Images)Si sono presentati insieme per la prima volta al Festival di Venezia 2019 e la loro passerella ha fatto senza dubbio discutere:ha infatti quasi 40in meno dell’attrice e personaggio televisivo amatissimo,. Che alla soglia dei 90mostra ancora una grandissima vitalità. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>‘hot’ a 87, Valeria Marini: “Stellare” – FOTO L’attrice ex musa di Federico Fellini, qualche tempo fa, ha raccontato i dettagli della sua relazione con l’uomo molto piùdi lei. “Ci siamo conosciuti a Venezia” – ha detto ospite di ...

Notiziedi_it : Live Non è la d’Urso ospiti 17 gennaio 2021: da Sandra Milo ad Amedeo Goria e Filippo Nardi - bubinoblog : LIVE NON È LA D'URSO FEAT. #GFVIP: ANDREA RONCATO REPLICA ALLE ACCUSE DI STEFANIA ORLANDO - bergamhelly : Sandra Milo parla oggi del suo giovane fidanzato a @LiveNoneladUrso: la conferma che un uccello è arrivato a destin… - Emmetiellegi : Ma davvero qualcuno stasera guarda Barbarella per vedere il fidanzato di Sandra Milo (che ha 40anni in meno)?… - TwBeautiful : RT @Vera_Berr: Sandra Milo ha un fidanzato di 40 anni piu giovane e io sto tuittando Beautiful #TwittamiBeautiful -

Ultime Notizie dalla rete : Sandra Milo Sandra Milo e l amore senza età: «Ho 88 anni, il mio fidanzato 49, ci vogliamo un gran bene» Vanity Fair Italia “Cappellaio Matto” di Eugenio Picchiani contro la violenza sulle donne

“Cappellaio Matto”, il videoclip del singolo di Eugenio Picchiani contro la violenza sulle donne E’ online il videoclip ufficiale di “Cappellaio Matto”, il nuovo toccante singolo del cantautore Eugeni ...

Live Non è la d’Urso stasera: anticipazioni e ospiti

Che cosa ci riserverà la prima puntata del 2021 di Live Non è la d’Urso, in onda oggi, 17 gennaio su Canale 5? Quali personaggi ...

“Cappellaio Matto”, il videoclip del singolo di Eugenio Picchiani contro la violenza sulle donne E’ online il videoclip ufficiale di “Cappellaio Matto”, il nuovo toccante singolo del cantautore Eugeni ...Che cosa ci riserverà la prima puntata del 2021 di Live Non è la d’Urso, in onda oggi, 17 gennaio su Canale 5? Quali personaggi ...