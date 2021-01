Renzi dice di non aver mai messo veti su Conte e si autodefinisce un “patriota”. Quattro giorni fa lo ha accusato di “vulnus democratico” (Di domenica 17 gennaio 2021) “Il premier ha detto di no al ritorno di Italia viva in maggioranza, ma noi non avevamo nessun veto su Conte“. Neanche Quattro giorni dopo aver ritirato le ministre e aver aperto ufficialmente la crisi di governo, Matteo Renzi nega che per lui il problema sia mai stato il presidente del Consiglio, smentisce di avere in ballo una “questione personale” e anzi, si autodefinisce “un patriota“. Eppure nella conferenza stampa della rottura, l’ex premier aveva detto esattamente il contrario, accusando Conte di aver “creato un vulnus democratico” in Italia e aver trasformato la democrazia in “un reality show”. Oggi Renzi, intervistato a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 17 gennaio 2021) “Il premier ha detto di no al ritorno di Italia viva in maggioranza, ma noi non avevamo nessun veto su“. Neanchedoporitirato le ministre eaperto ufficialmente la crisi di governo, Matteonega che per lui il problema sia mai stato il presidente del Consiglio, smentisce die in ballo una “questione personale” e anzi, si“un“. Eppure nella conferenza stampa della rottura, l’ex premier aveva detto esattamente il contrario, accusandodi“creato un” in Italia etrasformato la democrazia in “un reality show”. Oggi, intervistato a ...

