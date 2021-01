Renzi dice di non aver mai messo veti su Conte e si autodefinisce un 'patriota'. Quattro giorni fa lo ha accusato di 'vulnus democratico' (Di domenica 17 gennaio 2021) Leggo di ricostruzioni secondo cui io avrei un problema personale con Conte . C'era un modo per farlo, non dare la fiducia a un Conte-bis. Non ho niente contro Conte, ma se per sei mesi provi a dire '... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 17 gennaio 2021) Leggo di ricostruzioni secondo cui io avrei un problema personale con. C'era un modo per farlo, non dare la fiducia a un-bis. Non ho niente contro, ma se per sei mesi provi a dire '...

La7tv : #lariachetira @PBersani (Articolo Uno): '#Renzi, senza neanche presentarsi alle elezioni, ha tre ministri, adesso l… - Agenzia_Ansa : 'Non credo che #Conte avrà la maggioranza in Aula', dice il leader Iv, Matteo #Renzi. Ed aggiunge: 'Non voto un go… - fattoquotidiano : Governo, Peter Gomez a La7: “Renzi ricatta e fa come Trump. Per lui o si fa quello che dice o salta tutto” - MassimoChiaram7 : RT @Surfiniae: Renzi dice di non aver mai messo veti su Conte e si autodefinisce un “patriota”. Quattro giorni fa lo ha accusato di “vulnus… - Aldebaran_4 : @marattin @fabbri333 @graziano_delrio @LaStampa Se lo dice IV è sbagliato, se lo dice DelRio del PD è giusto ma non… -