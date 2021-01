Napoli | Gattuso esulta | “Finalmente siamo stati concreti”

Leggi su itasportpress

(Di domenica 17 gennaio 2021) Ilspazza via la Fiorentina con un roboante 6-0. Il tecnico degli azzurri Gennaroanalizza la vittoria dei suoi uomini ai microfoni di DAZN: "E' sembrata una partita facile ma non lo è stato. Sull1-0 ricordo una gran parata di Ospina e una traversa. Abbiamo svoltato sulla grandissima giocata di Insigne, loro hanno perso cattiveria. La differenza l'ha fatta l'aver buttato dentro tutte le palle gol create, ma abbiamo concesso due-tre occasioni su nostri errori. Speriamo di fare un'altra grande prestazione giovedì. Demme è un giocatore importante per noi. L'anno scorso ci ha dato grandissimo equilibrio quand'è arrivato. Una squadra che fa 50 gol in 23-24 partite lo scorso anno... Non sono pochi. Sono contento di avere gente come Demme, come Lobotka, come Zielinski, tutti centrocampisti di qualità. La quantità e l'equilibrio che dà Demme gli ...