Moratti: "Suning vende? Dispiace, Zhang avevano tutto, anche rispetto per i valori dell'Inter"

Massimo Moratti sul possibile addio di Suning all'Inter

Non si placano le voci attorno ad un possibile cambio societario in casa Inter, con Suning orientata a cedere tutte o parte delle sue quote. A commentare le voci sulle vicende societarie è Massimo Moratti, ex presidente nerazzurro. "Cessione Inter? Mi spiacerebbe, gli Zhang avevano tutto: non solo soldi, anche una struttura familiare, una forte educazione e il rispetto per i valori dell'Inter" le parole dell'ex numero uno nerazzurro a Repubblica.

