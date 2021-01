“La frontiera” di Franco Giraldi con Raoul Bova Su adessocinema it

(Di domenica 17 gennaio 2021)in “La” di(foto di Francesco Piccirillo Photomovie). LAGenere: Storico-intimistaRegia di. Con, Marco Leonerdi, Omero Antonutti, Claudia Pandolfi, Vesna Tominac, Giancarlo Giannini. Su.itse ne è andato all’inizio di dicembre, tra il rimpianto degli amici (Claudio Magris ha avuto parole commoventi sul Corriere) e di chi ne aveva apprezzato le qualità non comuni di regista pungente e schivo, troppo schivo per conquistare quei riflettori che ormai illuminano solo chi insegue le mode. Lui non lo aveva mai fatto, abbandonando generi popolari che aveva ...

Ultime Notizie dalla rete : frontiera Franco

Il Friuli

La responsabile degli Esteri spagnolaa colloquio con Avvenire: il «vincolo mediterraneo» che rappresenta un quarto della popolazione e del Pil, si è tradotto in una spinta decisiva per il Recovery ...A nulla sono serviti gli appelli di molte nazioni europee e associazioni varie per salvare la vita di questa donna. Considero la pena capitale indegna di un paese civile e democratico;lo Stato non dev ...