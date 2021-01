Il ds della Juve Cherubini: «Suarez ci chiese di ringraziare l’Università per la disponibilità» (Di domenica 17 gennaio 2021) Dopo l’esame di italiano sostenuto a Perugia (una farsa), gli agenti di Suarez inviarono un messaggio alla Juventus per ringraziare l’Università per Stranieri per la “disponibilità dimostrata”. Lo scrive il Corriere dell’Umbria, che riporta il verbale del direttore sportivo del club bianconero, braccio destro di Paratici, Federico Cherubini. E’ stato lui a confermare ai pm il ringraziamento dell’entourage dell’uruguaiano. Ascoltato l’11 novembre, Cherubini ha dichiarato: “I contatti con l’avvocato Chiappero li ha tenuti Paratici, che è il dirigente apicale. Uno o due giorni dopo l’esame Paratici ricevette un messaggio da parte dell’avvocato di Suarez o da Suarez stesso, con il quale si voleva ringraziare l’ateneo per ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 17 gennaio 2021) Dopo l’esame di italiano sostenuto a Perugia (una farsa), gli agenti diinviarono un messaggio allantus perper Stranieri per la “dimostrata”. Lo scrive il Corriere dell’Umbria, che riporta il verbale del direttore sportivo del club bianconero, braccio destro di Paratici, Federico. E’ stato lui a confermare ai pm il ringraziamento dell’entourage dell’uruguaiano. Ascoltato l’11 novembre,ha dichiarato: “I contatti con l’avvocato Chiappero li ha tenuti Paratici, che è il dirigente apicale. Uno o due giorni dopo l’esame Paratici ricevette un messaggio da parte dell’avvocato dio dastesso, con il quale si voleval’ateneo per ...

ZZiliani : Cari direttori di @Gazzetta_it @CorSport e @tuttosport, ci piacerebbe vedere un triangolare tra voi su chi pubblica… - GoalItalia : Sette stagioni a tutta sull'out destro: @LichtsteinerSte, tra i tifosi della Juve, ha lasciato ottimi ricordi ??????… - JuventusTV : Domani è tempo di #InterJuve anche per le @JuventusFCWomen ?? Coach @ritaguari presenta il match ??? On demand, qui… - Roberto66004473 : @salines_simone Infatti compri tutti gli ex della juve per cercare di vincere, siete cartonati e prescritti e siete… - junews24com : Chiariello: «Giocatori sono scappati dal ritiro della Juve, a Napoli invece…» -