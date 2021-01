Governo, crisi in diretta. Renzi: 'Non ho un problema con Conte ma non voto governo che non prende il Mes' (Di domenica 17 gennaio 2021) Leggo di ricostruzioni secondo cui io avrei un problema personale con Conte. C'era un modo per farlo, non dare la fiducia a un Conte-bis. Non ho niente contro Conte ma se per sei mesi provi a dire '... Leggi su ilgazzettino (Di domenica 17 gennaio 2021) Leggo di ricostruzioni secondo cui io avrei unpersonale con. C'era un modo per farlo, non dare la fiducia a un-bis. Non ho niente controma se per sei mesi provi a dire '...

luigidimaio : La priorità non può essere un dibattito sulla crisi di governo, la priorità sono gli italiani. Dal Consiglio dei M… - BentivogliMarco : Per 3 giorni la soluzione della crisi in mano ad uno che non è in Parlamento e parla al posto della moglie. Insis… - ivanscalfarotto : Se il Pd si fosse mosso non ci sarebbe stata la crisi, Italia Viva lasciata sola a portare la croce del riformismo.… - a70199617 : RT @MediasetTgcom24: Crisi governo, Di Maio: 'Non lasceremo italiani in mani di irresponsabili' #crisidigoverno - bicipi : RT @andrea_pertici: Ottimo @peppeprovenzano che a @Mezzorainpiu fa presente come sembra che il conciliante #Renzi di oggi sia il fratello g… -