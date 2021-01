Genoa, Ballardini: 'Lammers? Mi piace, ma ho già 5 attaccanti' (Di domenica 17 gennaio 2021) BERGAMO - A Sky Sport Davide Ballardini ha commentato "l'impresa" del suo Genoa che ha inchiodato l' Atalanta sullo 0-0 a Bergamo: " Nel primo tempo meritavamo il vantaggio , poi loro sono cresciuti ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 17 gennaio 2021) BERGAMO - A Sky Sport Davideha commentato "l'impresa" del suoche ha inchiodato l' Atalanta sullo 0-0 a Bergamo: " Nel primo tempo meritavamo il vantaggio , poi loro sono cresciuti ...

pisto_gol : Ata-Gen 0:0 Un tempo per uno per un pareggio giusto: nel 1^ il Genoa crea 3 palle-gol, una con Pjaca 2 con Shomurod… - ZZiliani : Superbo Genoa. Come già il Sassuolo, pur sconfitto 2-3 ai supplementari ha messo sotto la Juventus del Maestro Pirl… - marco1893cfc : Cosa stava aspettando Preziosi per richiamare #Ballardini al #Genoa? Sembriamo un'altra squadra. - rptmtt : RT @gianrocco: E quindi Radovanovic per 15 anni ha giocato fuori ruolo. Ma pensa te. #AtalantaGenoa #forzagenoa #grifone #ballardini #genoa… - sportli26181512 : Genoa, ancora Ballardini: 'Meritavamo il vantaggio, ma Strootman...': Il tecnico del Genoa Davide Ballardini ha par… -