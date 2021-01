Covid | oggi 12 415 casi e 377 decessi Spot pro vaccini di Tornatore ma mancano le dosi… video

(Di domenica 17 gennaio 2021)in Italia si registrano 12.415 nuovidi coronavirus su 211.078 test eseguiti, tra tamponi antigenici e molecolari. Le vittime sono 377. Questi i dati odierni rilasciati dal ministero della Sanità. Ieri c’erano stati 16.310 nuovicon 260.704 tamponi e 475 morti. Crolla l’indice di positività Il totale dei pazienti ricoverati in terapia intensiva è di 2.503 (-17 da ieri). Sono 16.510 i guariti nelle ultime 24 ore, che così salgono a quota 1.745.726, mentre gli attualmente positivi scendono a 553.374 (-4.343). L’indice di positività, calcolato facendo rientrare nel novero anche i test antigenici rapidi, crolla, al 5,8%. Lodi GiuseppeIl commissario straordinario all’emergenza Domenico Arcuri, ospite a Domenica In, ha fatto il punto sul piano vaccinale. “Gli 80enni sono la ...

matteosalvinimi : #Salvini: Oggi in Olanda, con una situazione sanitaria simile alla nostra, è caduto il governo. Si voterà il 17 mar… - Corriere : Dimenticate il cravattaro classico. Al tempo del Covid, l'usura si muove in modi diversi. E le mafie, oggi, stann… - Palazzo_Chigi : Oggi l'Italia ha raggiunto il milione di dosi di vaccino anti Covid-19 somministrate. La campagna, iniziata il 27 d… - COVIDbot_ITA : RT @SaluteLazio: #Coronavirus: Vaccini anti Covid: ad oggi, #17gennaio, effettuate 105856 vaccinazioni. Su - lillidamicis : BARI - Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano sulla base delle informazioni del direttore del diparti… -

VENEZIA. Coronavirus, superata in Veneto la soglia degli ottomila morti dall'inizio dell'epidemia. Mai avremmo potuto immaginare, il 21 febbraio 2020, giorno della prima vittima italiana e veneta, che ...Diretta Inter Juventus streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la 18^ giornata di Serie A.