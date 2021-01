MediasetTgcom24 : Usa 2020, Biden firmerà i primi decreti già nell'Inauguration Day #usa2020 - Librimondadori : Joe Biden è il nuovo presidente degli Stati Uniti: a lui andrà il compito di risanare un Paese segnato da conflitti… - BrunoGiannarel1 : RT @giu33liana: #FacciamoRete #FacciamoInformazione La #Cina resta il primo partner commerciale della #UE nel 2020 (Riflettete sul signi… - cdghietta : RT @davocearispetto: lo zigzag fra i generi che tanto ostacola la comprensione. Chiediamoci perché si usa senza problemi 'collaboratrice sc… - giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoInformazione La #Cina resta il primo partner commerciale della #UE nel 2020 (Riflettete s… -

Ultime Notizie dalla rete : Usa 2020

TGCOM

Ricavi in decisa crescita per Almawave, software romana leader nell’area dell’intelligenza artificiale, nei servizi per i Big data e la comprensione del linguaggio naturale scritto e parlato. Nel terz ...Il presidente eletto degli Stati Uniti, Joe Biden, firmerà i suoi primi decreti per la lotta alla pandemia e gli aiuti all'economia già nell'Inauguration Day del 20 gennaio, appena insediato alla Casa ...