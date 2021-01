Torino-Spezia 0-0, Giampaolo: “Pareggio che crea difficoltà, parlare di mercato ora non ha senso” (Di sabato 16 gennaio 2021) “Questo Pareggio, sommato alla nostra classifica, crea grandi difficoltà. La squadra però è migliorata rispetto all’inizio di campionato. Certo che crea sconforto e delusione il risultato, era una partita che dovevamo vincere, c’era un carico di responsabilità. Ci arrivi sempre corto perché giochiamo ogni due giorni e mezzo. È tutto nero se vediamo il Pareggio”. Lo ha dichiarato il tecnico del Torino, Marco Giampaolo, dopo il Pareggio con lo Spezia. “La nostra caratteristica non è quella di fare la partita. In superiorità numerica dovevamo fare qualcosa in più – ha detto l’allenatore dei granata ai microfoni di Sky Sport – siamo stati poco lucidi e bravi nella scelta delle giocate. Abbiamo trovato difficoltà, nel ... Leggi su sportface (Di sabato 16 gennaio 2021) “Questo, sommato alla nostra classifica,grandi. La squadra però è migliorata rispetto all’inizio di campionato. Certo chesconforto e delusione il risultato, era una partita che dovevamo vincere, c’era un carico di responsabilità. Ci arrivi sempre corto perché giochiamo ogni due giorni e mezzo. È tutto nero se vediamo il”. Lo ha dichiarato il tecnico del, Marco, dopo ilcon lo. “La nostra caratteristica non è quella di fare la partita. In superiorità numerica dovevamo fare qualcosa in più – ha detto l’allenatore dei granata ai microfoni di Sky Sport – siamo stati poco lucidi e bravi nella scelta delle giocate. Abbiamo trovato, nel ...

ZZiliani : La vera domanda è: ma perchè Atalanta Benevento Bologna Cagliari Crotone Fiorentina Genoa Hellas VR Inter Lazio Mil… - CB_Ignoranza : Torino 0-0 Spezia. In 11 contro 10 dal 5º minuto. 2 tiri in porta... avvenuti nel recupero. Il Torino è palesemente… - pisto_gol : Tor-Spe 0:0 Neanche in 11>10 per 93’-espulso Vignali-il Torino riesce a battere lo Spezia. Deludente prova dei gran… - ilcirotano : Spezia in 10 dall'8', ma il Torino delude: solo un palo al 90' - - MarekNapoli : RT @100x100Napoli: Il #Torino non riesce a fare più di 0 a 0 contro lo #Spezia in 10. -