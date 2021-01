Sestriere, cento in discoteca per la festa d'addio alla zona gialla: arrivano i carabinieri, multa e chiusura (Di sabato 16 gennaio 2021) L'evento al Tabata, storico club della località sciistica piemontese. I militari: "Quando siamo entrati c'era gente che ballava anche sui tavoli" Leggi su repubblica (Di sabato 16 gennaio 2021) L'evento al Tabata, storico club della località sciistica piemontese. I militari: "Quando siamo entrati c'era gente che bva anche sui tavoli"

Ultime Notizie dalla rete : Sestriere cento Sestriere, cento in discoteca per la festa d'addio alla zona gialla: arrivano i carabinieri, multa e chiusura La Repubblica Trasporti scuola: 36 linee autobus potenziate per Pinerolo, ecco quali:

In vista della ripresa delle lezioni in presenza (attualmente fissata per il 50 per cento del monte orario) per gli istituti superiori prevista per lunedì 18 l'Agenzia della Mobilità del Piemo ...

Sestriere. Lo sciatore di Coppa del Mondo Matteo Marsaglia testa i materiali sul Sises

A Sestriere continuano gli allenamenti degli atleti di valenza nazionale degli Sci Club della Via Lattea. E a sorpresa spunta anche l’azzurro Marsaglia.

