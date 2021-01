“Osvaldo non sta bene”. Covid, Orietta Berti svela il dramma a Verissimo: “È pesante” (Di sabato 16 gennaio 2021) Orietta Berti, “l’usignolo di Cavriago”, è stata ospite di Silvia Toffanin. Nel salotto di Verissimo la cantante si è confidata, raccontando della sua vita, del successo e della famiglia. Nelle ultime settimane, Orietta Berti aveva informato i fan di essere risultata positiva al virus insieme all’uomo che dal 1967 è parte essenziale della sua vita, il marito Osvaldo Paterlini. I due vivono in Emilia Romagna, precisamente a Montecchio, e dal 20 novembre è stata colpita dal virus: “L’importante è che stia bene Osvaldo, siamo riusciti a curarlo senza portarlo in ospedale, ma non riesce a dormire”, aveva affermatola cantante in una recente intervista: “Per me non è mai stato un problema, è da quando ho 18 anni che dormo due ore a notte a causa dello choc ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 16 gennaio 2021), “l’usignolo di Cavriago”, è stata ospite di Silvia Toffanin. Nel salotto dila cantante si è confidata, raccontando della sua vita, del successo e della famiglia. Nelle ultime settimane,aveva informato i fan di essere risultata positiva al virus insieme all’uomo che dal 1967 è parte essenziale della sua vita, il maritoPaterlini. I due vivono in Emilia Romagna, precisamente a Montecchio, e dal 20 novembre è stata colpita dal virus: “L’importante è che stia, siamo riusciti a curarlo senza portarlo in ospedale, ma non riesce a dormire”, aveva affermatola cantante in una recente intervista: “Per me non è mai stato un problema, è da quando ho 18 anni che dormo due ore a notte a causa dello choc ...

