Milik Marsiglia, il ds: «Abbiamo la nostra strategia» (Di sabato 16 gennaio 2021) Pablo Longoria, direttore sportivo del Marsiglia, ha fatto il punto sulla trattativa per Arkadiusz Milik del Napoli Pablo Longoria, direttore sportivo del Marsiglia, ha fatto il punto sulla trattativa per Arkadiusz Milik del Napoli. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Telefoot. «Abbiamo la nostra strategia. Ci sono tante voci sulla stampa, Milik è tra i migliori in Europa ma ci sono anche altri obiettivi. Siamo pronti, lavoriamo con passione su più alternative. In queste circostanze difficili, vince chi è più calmo». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 16 gennaio 2021) Pablo Longoria, direttore sportivo del, ha fatto il punto sulla trattativa per Arkadiuszdel Napoli Pablo Longoria, direttore sportivo del, ha fatto il punto sulla trattativa per Arkadiuszdel Napoli. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Telefoot. «la. Ci sono tante voci sulla stampa,è tra i migliori in Europa ma ci sono anche altri obiettivi. Siamo pronti, lavoriamo con passione su più alternative. In queste circostanze difficili, vince chi è più calmo». Leggi su Calcionews24.com

marcoconterio : ?????? I retroscena su #Milik verso l'#OM: il giocatore ha detto sì. Offerta del Marsiglia da 7+bonus. Adesso Milik d… - DiMarzio : #Napoli, il #Marsiglia insiste per #Milik: la situazione - carlolaudisa : Sale l’offerta per #Milik. L’#Olympique Marsiglia propone 7 mln più 2 di bonus al #Napoli. Per il polacco un quadri… - ForzAzzurri1926 : ?? ULTIM'ORA - CALCIOMERCATO, OLYMPIQUE MARSIGLIA: ARRIVA L'ANNUNCIO DELLA SOCIETA'? I DETTAGLI ??… - TUTTOJUVE_COM : Longoria (DS Marsiglia): 'Milik tra i migliori in Europa, ma seguiamo anche altri obiettivi' -