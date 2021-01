Milan, Meitè subito protagonista? L'idea di Pioli in vista del match contro il Cagliari (Di sabato 16 gennaio 2021) Sbarcato al Milan nella serata di ieri, Meité potrebbe fare il suo esordio in rossonero già domani contro il Cagliari. Leggi su 90min (Di sabato 16 gennaio 2021) Sbarcato alnella serata di ieri, Meité potrebbe fare il suo esordio in rossonero già domaniil

AntoVitiello : ???? Visite mediche per #Meite con il #Milan @acmilan @soualihomeite @MilanNewsit - AntoVitiello : AC #Milan è lieto di comunicare di aver acquisito a titolo temporaneo con diritto di opzione per l'acquisizione def… - AntoVitiello : ???? #Meite è appena arrivato in sede per firmare con il #Milan @acmilan @soualihomeite - romanoziroldo : RT @MilanNewsit: Meite, l’innesto numerico perfetto nel centrocampo del Milan - il_j4ck : FINALMENTE SUPERIORITÀ NUMERICA VISTO CHE LYANCO È IN PANCA E MEITÈ È AL MILAN ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Meitè Calcio: Meité, Milan è primo e lì deve stare Tiscali.it