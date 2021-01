Mentre Renzi è in studio da Giletti... Incrocio pazzesco: la più infernale delle domeniche tv (Di sabato 16 gennaio 2021) Non solo nei palazzi, ma anche nei salotti televisivi. Domani sera, domenica 17 gennaio, alcuni dei protagonisti politici della crisi di governo in atto si sfideranno a distanza nei talk show di varie reti. Nicola Zingaretti, infatti, che ha accusato Matteo Renzi di essere inaffidabile, parteciperà a Live-non è la D'Urso, in onda su Canale 5. Invece, il leader di Italia Viva, artefice della rottura, sarà ospite di Massimo Giletti a Non è l'arena sui La7. Infine Pier Luigi Bersani, pro governo Conte, sarà intervistato da Fabio Fazio a Che tempo che fa su Rai 3. Insomma, degli incroci televisivi piuttosto pericolosi. Una serata ad altissima tensione politica e durante la quale, chissà, in un qualche modo si potranno definire le sorti del governo Conte, alla caccia di responsabili. Caccia che però si fa sempre più difficile. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 16 gennaio 2021) Non solo nei palazzi, ma anche nei salotti televisivi. Domani sera, domenica 17 gennaio, alcuni dei protagonisti politici della crisi di governo in atto si sfideranno a distanza nei talk show di varie reti. Nicola Zingaretti, infatti, che ha accusato Matteodi essere inaffidabile, parteciperà a Live-non è la D'Urso, in onda su Canale 5. Invece, il leader di Italia Viva, artefice della rottura, sarà ospite di Massimoa Non è l'arena sui La7. Infine Pier Luigi Bersani, pro governo Conte, sarà intervistato da Fabio Fazio a Che tempo che fa su Rai 3. Insomma, degli incroci televisivi piuttosto pericolosi. Una serata ad altissima tensione politica e durante la quale, chissà, in un qualche modo si potranno definire le sorti del governo Conte, alla caccia di responsabili. Caccia che però si fa sempre più difficile.

