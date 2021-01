Matilde Brandi: “quando stavo nella casa del Grande Fratello mio marito stava con un’altra” (Di sabato 16 gennaio 2021) Matilde Brandi è una showgirl e ballerina molto nota della televisione italiana. La Brandi ha partecipato a questa edizione in corso del Grande Fratello Vip, ma è stata tra i primi eliminati dal reality show di Canale Cinque. Oggi pomeriggio, sabato 16 gennaio, Matilde Brandi sarà ospite del salotto di Verissimo di Silvia Toffanin e racconta la fine della sua storia con il marito.Matilde racconta che Marco Costantini la ha lasciata con messaggio e che non si sono mai più rivisti. La donna inoltre ha racconta che l’uomo già quando era in casa si frequentava con un’ altra donna. Matilde ha scritto un lungo post su Instagram da quale si evice tutto il suo dolore. Ecco le sue ... Leggi su giornal (Di sabato 16 gennaio 2021)è una showgirl e ballerina molto nota della televisione italiana. Laha partecipato a questa edizione in corso delVip, ma è stata tra i primi eliminati dal reality show di Canale Cinque. Oggi pomeriggio, sabato 16 gennaio,sarà ospite del salotto di Verissimo di Silvia Toffanin e racconta la fine della sua storia con ilracconta che Marco Costantini la ha lasciata con messaggio e che non si sono mai più rivisti. La donna inoltre ha racconta che l’uomo giàera insi frequentava con un’ altra donna.ha scritto un lungo post su Instagram da quale si evice tutto il suo dolore. Ecco le sue ...

